Det taiwanske teknologiselskapet Foxconn viste frem sine tre første prototyper av elektriske kjøretøy under et arrangement i Taipei mandag, melder flere nyhetsbyrå som Bloomberg, Reuters og Aktielt.

Kjøretøyene som ble vist frem var en SUV, en sedan og en buss, og er produsert av Foxtron, et joint venture mellom Foxconn og bilprodusenten Yulon Motor.

Foxconn leverer blant annet komponenter til Apples iPhone, og det har tidligere versert rykter om at de to selskapene har planlagt et elektrisk bilprosjekt sammen. Det kan så se ut til at taiwanerne markerer avstand fra Apple på bilfronten gjennom samarbeidet med Yulon Motor.

Sedanen skal selges via en uspesifisert forhandler utenfor Taiwan i de kommende årene, mens SUVen skal selges under ett av Yulons merker, og er planlagt å komme på markedet i Taiwan i 2023. Bussen skal bære Foxtron-merket og skal kjøre rundt i flere byer sør i Taiwan fra neste år, i partnerskap med et lokalt transportfirma.

SUV: Foxconn lanserte blant annet en SUV. Foto: Bloomberg

Milliardbusiness

Foxtrons vise-styreleder Tso Chi-sen fortalte reportere som dekket arrangementet at elektriske kjøretøy vil bli verdt tusen milliarder taiwanske dollar innen fem år, ifølge Reuters, som tilsvarer rundt 35 milliarder dollar.

Foxconn har rigget seg for å bli en stor aktør på det globale markedet for elektriske kjøretøy, og har i tillegg til Foxtron inngått avtaler med den amerikanske elbilprodusenten Fisker og den thailandske energigruppen PTT.

«Foxconn er klar og er ikke lenger the new kid in town», sa styrelederen i selskapet Young Liu, under arrangementer, melder Reuters.

Denne måneden kjøpte Foxconn en fabrikk fra det amerikanske start-up-selskapet Lordstown Motors for å lage elektriske biler. I august kjøpte det en chip-fabrikk i Taiwan for å dekke den økende etterspørselen. Selskapet har også satt et mål om å levere 10 prosent av komponentene til det globale markedet for elektriske kjøretøy mellom 2025 og 2027.