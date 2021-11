Tier henter 1,7 milliarder

Mikromobilitetsselskapet Tier som blant annet er en leverandør av elektriske sparkesykler i Norge, kunngjorde mandag at de har hentet 1,7 milliarder kroner gjennom en finansieringsrunde ledet av SoftBank og Mubadala Capital.

Finansieringsrunden verdsetter Tier til 6,8 milliarder kroner.

FORNØYD: Morten Askeland, daglig leder i Tier Norge. Foto: Tier

Selskapet henter penger som en del av en bredere egenkapital- og gjeldsforhøyelse, opplyser selskapet i en pressemelding. Men har også planer om bruke midlene til oppkjøp og strategiske investeringer, samt utvide den internasjonale dekningen på tvers av strategiske vekstmarkeder.

«For Norge betyr dette at vi får en lang nok rullebane til å sikre videre vekst i eksisterende og fremtidige markeder i landet. At vi på så kort tid har erstattet nesten 700.000 bilreiser i Oslo, viser at hovedstaden stadig beveger seg nærmere nullutslipp», sier Morten Askeland, daglig leder i Tier Norge.

Tier ble lansert i 2018 og har så langt distribuert 135 000 elsparkesykler, elsykler og elmopeder i 150 byer i 16 land. Det er først nylig at Tier gikk inn i land nr. 16, og selskapet holder nå til i både Europa og Midtøsten.