Lavere overskudd etter bortfall av fergerute

Fjord1 hadde inntekter på 758 millioner kroner i årets tredje kvartal, noe som er en nedgang på 4 prosent fra samme periode i fjor. Det skyldes hovedsakelig bortfall av fergekontrakten på strekningen Molde-Vestnes.

Driftsresultatet før av– og nedskrivninger (EBITDA) falt 18 prosent til 276 millioner kroner fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år, noe som i stor grad kommer av høyere pris på diesel og økte vedlikeholdskostnader.

– Driften er gradvis normalisert etter lettelsene i covid-19-restriksjonene. Fergesegmentet har stabil drift, til tross for at kostnadene er påvirket av høyere drivstoffpriser og forsinket oppstart av nye elektriske ruter, og vi ser forbedringer i Catering-segmentet, uttaler adm. direktør Dagfinn Neteland i Fjord1 i kvartalsrapporten.

Fjord1 eies i dag av Per Sævik og fondet Vision Ridge Partners etter at de kjøpte seg opp og tok fergerederiet av børs i august i år.

Investeringene og gjelden skal ned

Den rentebærende gjelden økte svakt fra andre til tredje kvartal i år etter kjøp av et nytt skip, men siden tredje kvartal i fjor er gjelden redusert fra 5,8 milliarder kroner til 5,3 milliarder.

Nå skal den videre ned.

– Selskapet planlegger med et lavere investeringsnivå fremover, og venter at størstedelen av kontantstrømmen fra driften og inntekter fra salg av infrastrukturprosjekter vil bli brukt til å redusere den rentebærende gjelden ytterligere, sier Neteland.

De seneste fire årene har Fjord1 investert stort i et massivt nybyggingsprogram. Dette ble fullført i fjor, etter leveranse av 25 nye ferger.

Av en flåte på over 80 fartøyer, hadde selskapet totalt 36 hybridelektriske ferger, hvorav 26 er driftet på elektrisitet. Selskapet har i tillegg bestilt to nye for levering i 2023, og har også inngått kontrakt for to ombygginger hos Westcon i Florø og Havyard i Leirvik.

Fjord1-flåten har langtidskontrakter med en samlet verdi på nesten 22 milliarder kroner, der den lengste kontrakten strekker seg til 2034.

Fergerederiet venter fortsatt sterk etterspørsel fremover og vurderer stadig nye anbud i det norske markedet, samt muligheter utenfor Norge.

Les hele kvartalsrapporten her.

Fjord1 (Mill. kr.) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 757,6 789,2 Driftsresultat 127,2 194,0 Resultat før skatt 110,4 149,2 Resultat etter skatt 85,9 116,4