Regjeringen varslet fredag Jernbanedirektoratet om at anbudskonkurransen skal avlyses. Det har vært kjent at regjeringen ønsket å gjøre dette og heller gi strekningene til Vy, tidligere NSB.

– Regjeringen ønsker en bedre jernbane for alle, og har som mål å gi passasjerene et bedre togtilbud slik at flere velger å reise miljøvennlig med jernbanen. Vi mener tydelig statlig styring vil være best for å utnytte den begrensede kapasiteten på jernbanen i hovedstadsområdet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Direktetildeling

Direktoratet har fått beskjed om å starte arbeidet med direktetildeling av strekningene.

– Regjeringen er også opptatt av at togtilbudet på Østlandet skal drives effektivt, det vil være en sentral del av forhandlinger om direktekjøp, sier samferdselsministeren.

Mens resten av togstrekningene i Norge er konkurranseansatt, vil dette dermed ikke skje på Østlandet. Planen var en anbudskonkurranse i to deler om Vys strekninger.

– Regjeringen har i Hurdalsplattformen slått fast at videre konkurranse om persontrafikken på jernbanen skal stanses. Det er en viktig sak for dagens regjering å sikre nasjonal kontroll over togtilbudet. På Stortinget er det et klart flertall av partiene som støtter dette, sier Nygård.

Milliarder

Venstres stortingsrepresentant Ola Elvestuen reagerer på nyheten.

– Avlysningen av anbudet for togtrafikken på Østlandet går først og fremst ut over pendlerne. De går glipp av et bedre tilbud og har allerede ventet i mange år, sier han.

– Dette anbudet gjelder lokaltogene og Østfoldbanen. Det er de passasjerene som har ventet lengst på bedring. Her setter regjeringen ideologi foran pendlernes behov, sier Elvestuen.

Venstre-politikeren omtaler direktetildeling som veldig dyrt og sier at pengene heller kunne ha blitt brukt på å bedre tilbudet.

– Anbud i togtrafikken ville gitt en gevinst på 12,5 milliarder kroner over en tiårsperiode, har samferdselsdepartementet regnet ut, sier han.

Helleland: Forsøk på å gjenopplive monopolet

Høyres Trond Helleland kaller avgjørelsen «et angrep på mitt og ditt togtilbud».

– Jernbanedirektoratet var allerede i gang med konkurransen for blant annet Østfoldbanen, Gjøvikbanen og flere lokaltog. Det hadde gitt konkurranse om et bedre tilbud til forbrukerne. Dette er et desperat forsøk for å gjenopplive statsmonopolet, skriver Helleland i en kommentar til NTB

– Arbeiderpartiet er mer opptatt av hvem som kjører toget, enn om det blir et godt togtilbud, legger han til.

Vy med flere løfter

Konsernsjef Gro Bakstad i Vy mener på sin side at avlysning av togkonkurransen er gode nyheter for togkundene.

– Et godt togtilbud sikres best når togtrafikken på Østlandet drives som en helhet, uten oppstykking. På den måten kan den begrensede kapasiteten rundt Oslo utnyttes mest mulig effektivt, uttaler konsernsjefen.

– Vi kan vi love flere avganger, kortere reisetid på Østfoldbanen, moderne tog og flere passasjerer, sier hun.