Fjord1 refinansierer

Fjord 1 har satt i gang en hel, eller delvis refinansiering av selskapets lånefasiliteter, fremgår det av en børsmelding fredag ettermiddag.

Selskapet vil ta kontakt med investorer og långivere for å lodde interessen for å delta i en refinansiering og hvordan den skal prissettes og struktureres.

Formålet er å refinansiere et børsnotert obligasjonslån før utløp i 22. november 2022. I sommer tok Per Sævik-familien sammen med amerikanske Vision Ridge Partners kontroll over fergerederiet for å ta det av børs.

Pareto Securities er engasjert som finansiell rådgiver.