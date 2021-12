Volta Trucks, som har utviklet en elektrisk, mellomstor lastebil for utslippsfri transport i byområder, skal samarbeide med DB Schenker, og sikret en forhåndsbestilling på nærmere 1.500 lastebiler, ifølge en melding fra det tyske selskapet.

SAMARBEID: Volta Trucks skal samarbeide med tyske DB Schenker. Foto: DB Schenker

Bestillingen av nullutslippslastebilene skal være den største av sitt slag i Europa.

Som en del av samarbeidet vil DB Schenker drifte den første prototypen av Volta Zero Trucks i distribusjonsnettet fra våren og sommeren 2022. Resultatene fra testene skal benyttes i serieproduksjonen av de 1.470 forhåndsbestilte lastebilene, som skal bygges ved selskapets nye fabrikk i Steyr, Østerrike.

– Vi kan dessverre ikke si noe om eksakte leveringstider, men denne ordren skal leveres fra begynnelsen i 2023 og framover til de siste leveransene i 2026, sier medgründer Kjell Waløen til Finansavisen.



Trønderen er sammen med medgründer Carl-Magnus Norden og Mikael Ahlströms børsnoterte investeringsselskap Byggmästare Anders J. Ahlström aksjonærer i Volta Trucks.

Begge selskapene skal også jobbe for å utvikle spesifikasjonene for den annonserte Volta Zero-lastebilen på 12 tonn. Volta Trucks har allerede lansert en helelektrisk utgave på 16 tonn, som skal rulles ut til ti destinasjoner i fem land, i samarbeid med tyskerne.

Stor interesse

For litt over et år siden avduket Volta Trucks den helelektriske lastebilen Volta Zero med en rekkevidde på inntil 200 kilometer. Med en lastegrense på 8,6 tonn og en maksfart på 90 km/t er den tiltenkt bruk i storbyen, og selskapet har pekt seg ut London, Paris og Oslo i første omgang.

I januar fulgte selskapet opp satsningen og hentet 20 millioner dollar gjennom Luxor Capital Group, for å lansere pilotprosjektet med elektriske lastebiler mot slutten av året.

Etter at DB Schenker-avtalen ble kunngjort har selskapet fått flere henvendelser.

– Mange kunder har meldt interesse og/eller bekreftet tidligere interesse etter at avtalen ble kjent, sier Waløen til Finansavisen.

– De begynner nå å forstå at vi snart er utsolgt de første årene, så det begynner å haste for å sikre seg sin leveranse, legger han til.



Lastebilprodusenten planlegger også å utvide porteføljen med tre nye modeller, og har oppjustert salgsprognosene til 27.000 enheter pr. år innen 2025.

– Vi er i en kontinuerlig prosess med å hente inn penger og vil trolig gjøre det igjen mot slutten av året. En eventuell offentlig emisjon og børsnotering ligger lenger frem i tid, men vi tror vi har funnet vår nisje, sa Waløen til Finansavisen i januar.