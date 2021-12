Signeringen skjedde rett før klokken 16.30, ifølge Bergensavisen og Bergens Tidende.

Det ble flertall for bybane over Bryggen etter at to representanter fra Sp og én fra Rødt brøt med sine partier i saken.

I avtalen heter det blant annet at det ikke skal oppføres kjøreledninger på Bryggen. I tillegg skal det sikres et godt, sammenhengende sykkeltilbud langs Bryggen.

Avtalen ble signert av Roger Valhammer (Ap), Thor Haakon Bakke (MDG), Håkon Pettersen (KrF), Erlend Horn (V), Mikkel Grüner (SV), Steinulf Tungesvik (Sp), Stig Torgersen (Sp) og Odd Arild Viste (R), skriver Bergens Tidende.

– Alle våre krav oppfylt

– Alle våre krav er faktisk oppfylt, og oppfylt på en god måte, sier Tungesvik til Bergensavisen.

Forlengning av banen til Åsane har vært et meget omdiskutert tema, og det førte til at byrådet nylig gikk av etter å ha tapt avstemningen i bystyret. Byrådet fikk 33 stemmer for Bryggen-alternativet, mens Høyre fikk 34 stemmer for sitt forslag om å utrede videre et tunnelalternativ.

Ifølge Bergens Tidende må bystyret nå formelt fatte et nytt vedtak for å oppheve det forrige, noe som tidligst kan skje 15. desember.

Første strekning åpnet i 2010

Bybanen ble vedtatt bygget i 2000, og arbeidet startet i januar 2008. Strekningen fra sentrum til Nesttun ble åpnet i 2010, og mellom 2013 og 2017 åpnet delstrekninger helt fram til Bergen lufthavn, Flesland. Banen til Fyllingsdalen skal åpnes i november neste år.

Planene for bybane til Åsane har vært diskutert i rundt ti år. Ifølge plan- og bygningsetaten kan en linje over Bryggen stå klar i 2031. Fagetatens tunnelløsning hadde en beregnet ferdigstillelse i 2034.