Storbritannia tillater igjen reiser fra land sør i Afrika

Fra og med natt til onsdag vil det igjen være mulig å reise til Storbritannia fra de elleve landene som har vært omfattet av forbudet.

Et av landene på listen er Sør-Afrika, der omikron først ble oppdaget. Også for Nigeria, Afrikas mest folkerike land, har grensene vært stengt.

Omikron er allerede i ferd med å spre seg raskt i Storbritannia. Helseminister Sajid Javid sier innreiseforbudet nå er mindre effektivt for å hindre smitte.

En rekke nye tiltak for å bremse smitten skal behandles av Parlamentet tirsdag. Det ventes at et betydelig antall konservative folkevalgte vil gå imot forslagene som deres partifelle Boris Johnson håper å få vedtatt.