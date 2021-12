Enova gir nærmere 120 millioner kroner i støtte til Ruter. Med denne støtten kan Ruter etablere ladeinfrastruktur for elbusser og være et steg nærmere utslippsfrie hurtigbåter i Oslofjorden.

Ruter fikk tilsagn fra Enova på tre søknader.

– Vi har de senere årene sett en flott utvikling i markedet for utslippsfrie bybusser, med økte volum og reduserte kostnader. Dette prosjektet er et viktig bidrag skal vi få ned utslippene fra transport, og det føyer seg inn i det som etter hvert har blitt en lang rekke av gode prosjekter for utslippsfri kollektivtransport i Norge, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Dette var siste gang det var mulig å søke støtte fra Enova til infrastruktur for kommunale- og fylkeskommunale transporttjenester». Gjennom programmet har Enova de siste fem årene støttet ladeinfrastruktur for ferger, passasjerbåter og busser med over en milliard kroner.

Disse Ruter-prosjektene får støtte

Enova støtter etablering av ladeinfrastruktur for utslippsfrie hurtigbåter i Oslofjorden med 25,2 millioner kroner. Viken fylkeskommune og Ruter har planer for et utslippsfritt hurtigbåttilbud for rutene B11 Nesodden – Lysaker, B20 Aker Brygge‐Slemmestad, B21 Aker Brygge‐Drøbak‐Son og B22 Aker Brygge‐Drøbak.

Enova støtter også etablering av ladeinfrastruktur for elbusser på begge anbudspakkene (ruteområdene) i Ruters neste bussanbud «Oslo øst 2023». På ruteområde 1 Oslo nord-øst gis et tilskudd på inntil 50,7 millioner kroner.

For ruteområde 2 Oslo sør-øst støtter Enova etablering av ladeinfrastruktur for elbusser med inntil 43,7 millioner kroner. Det er til sammen behov for omtrent 150 elbusser, fordelt på omtrent like mange busser på hvert av de to ruteområdene i anbudet. Utlysning er planlagt i månedsskiftet januar/februar neste år, med oppstart av kjøringen i desember 2023.