Amerikanske Nikola, som utvikler energiløsninger og elektriske- og hydrogendrevne lastebiler, har levert sine første eksemplarer batteridrevne lastebil, Tre. Lastebilene er utlevert til Total Transportation Services, et transportselskap som opererer i havner i California, ifølge en melding fra selskapet.

Lastebilene skal benyttes i havnene i Los Angeles og Long Beach.

Leveringen er en stor begivenhet for Nikola, som endelig har nådd det siste steget for produksjon og salg av el-lastebilen. Selskapet jobber fortsatt med lastebiler som går på hydrogen, og har lovet at de skal på markedet i 2023.

Helelektriske Nikola Tre <strong>Foto: Nikola</strong> (1 / 4) Helelektriske Nikola Tre Foto: Nikola

Total Transportation Services har også signert på en intensjonsavtale for levering av ytterligere 100 lastebiler fra Nikola, der 30 er elektriske og 70 er hydrogendrevne. 30 elektriske Tre-lastebiler er ventet levert i 2022, mens de hydrogendrevne har ventet levering i 2023.

– Nikola skal levere ut tre elektriske Tre-lastebiler innen utgangen av fjerde kvartal 2021, sier adm. direktør Mark Russell.



Arizona-selskapet og IVECO inngikk også en intensjonsavtale med Hamburg Port Authority AöR (HPA) for levering av inntil 25 Tre-lastebiler i september. De to selskapene har en joint-venture produksjonsfasilitet i Ulm, Tyskland, som skal produsere både elektriske og hydrogendrevne lastebiler for det europeiske markedet.