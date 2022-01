Dropper motorvei på E39

Strekningen inngår i en ny vei mellom Ålesund og Molde, og var i Nasjonal transportplan for 2018–2029 tiltenkt full motorveistandard, skriver Veier24.no.

I planen for 2022–2033 ble dette nedjustert til motorveistandard mellom Vik og Julbøen, men 2/3 felts motortrafikkvei (tidligere motorvei klasse B) med 90-sone på resten av strekningen og regulering for firefeltsvei på hele strekningen.

Nå skal det ikke engang reguleres for fire felt mellom Håem og Vik, med unntak av tunnelstrekningene.

75 kilometer

– Etter hvert som vi har jobbet med planene for denne strekningen, ser vi at det ikke er behov for å hverken bygge eller regulere for firefelts vei mellom Håem og Vik. I hvert fall ikke før om veldig mange år. En såkalt 2/3 felts motortrafikkvei vil være en god løsning både for trafikantene og for natur og miljø, hevder prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen i en melding.

Dermed blir fartsgrensen 90 km/t istedenfor 110 km/t.

Hele prosjektets lengde er 75 kilometer, og involverer fergefri krysning over Romsdalsfjorden. Kostnadsrammen er på 24,4 milliarder kroner, hvorav under 20 prosent er tenkt finansiert med bompenger. Byggingen er ikke igangsatt.