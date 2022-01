Henter over 6 milliarder kroner i ny finansieringsrunde

Bolt henter 6,29 milliarder kroner i sin aller største finansieringsrunde, og har nå en markedsverdi på hele 74 milliarder kroner. Dette skriver Bolt i en pressemelding fra tirsdag formiddag.

De nye midlene er ment for å akselerere overgangen fra privatbiler til delt mobilitet.

«De siste åtte årene har vi utviklet produkter som kan tilby bedre og billigere alternativer for nesten alle behov en privatbil dekker. I samarbeid med ulike byer bistår vi i arbeidet med å gjennomføre skiftet mot lettere kjøretøy som sparkesykler og elsykler, delt mobilitet som drosjetjenester og bildelingstjenester», skriver han.

– 2021 var et virkelig godt år for Bolt

I løpet av 2021 har Bolt utvidet tilbudet sitt til 8 nye byer, og finnes nå i 11 norske byer. Antall reiser har økt med 225 prosent.

«I det kommende året ser vi frem til å fortsette i samme tempo, og hjelpe byer med å ta mikromobilitet til det neste nivået», skriver Jose Rei, Norgessjef i Bolt for el-sparkesykler.



Uhell og skader relatert til el-sparkesykler har vært en gjenganger i media siden konseptet ble introdusert i Norge for noen år siden, og er et problem som Bolt har jobbet med å utbedre under pandemien. Selskapet introduserte en rekke nye tiltak før jul, slik som sikkerhetsfunksjoner som forhindrer tandem-kjøring og skrense-bremsing.