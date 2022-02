Overaskende milliardtap for leiebilkjempe

Leiebilselskapet Hertz hadde et sterkt fjerde kvartal resultatmessig som følge av sterk etterspørsel etter leiebiler, men restruktureringskostnadene etter konkursen ga et stort og overraskende nettotap, melder Ruters.

Selskapene for bilutleie har hatt en jevn strøm av kunder etter at mange av reiserestriksjonene har blitt opphevet. Det medfører et økt behov for en større flåte med utleiebiler, som igjen har møtt motstand på grunn av produksjonsproblemer ved bilfabrikkene grunnet mangel på halvledere.

Hertz´ midlertidige adm. direktør Mark Fields sier til Reuters at selskapets mål er å øke bilparken på en lønnsom måte.

«Vi vil bare øke flåten vår i den grad reiser fortsetter å øke», sier han til nyhetsbyrået.

Det Florida-baserte leiebilselskapet fikk et justert resultat før renter, skatter, avskrivninger og amortisering på 628 millioner dollar, godt over analytiker-estimater på 595 millioner dollar, ifølge Refinitiv-data.

Nettotapet beløp seg likevel til 260 millioner dollar, cirka 2,35 milliarder kroner, knyttet til restruktureringen etter konkursen. Analytikere spurt av Refinitiv hadde ikke forventet et nettotap.

Gjennomsnittlig månedlig inntjening pr. kjøretøy var opp rundt 30 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2019.

Omsetningen endte på 1,9 milliarder dollar, som var i tråd med forventningene, og er et resultat av høyere priser i hele bransjen siden etterspørselen overgår tilbudet av leiebiler.