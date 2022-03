Tapt rute og dyr diesel gir millionunderskudd

Bortfall av ruten mellom Molde og Vestnes, forsinket oppstart av fullelektriske ruter og høyere dieselpriser dempet resultatene i fjerde kvartal, opplyser Fjord1 – akkurat som i kvartalet før.

Rederiet fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 174 millioner kroner, mens ebitda-marginen falt til 24 prosent. Tilsvarende tall for fjerde kvartal 2020 var henholdsvis 266 millioner kroner og 32 prosent.

Resultatet før skatt ble imidlertid negativt på 8 millioner kroner, mot et overskudd på 47 millioner i fjerde kvartal 2020.

Fjord1s inntekter i perioden var på 712 millioner kroner, mot 826 millioner for ett år siden. Det tilsvarer en nedgang på 14 prosent.

Fjord1 tilføyer at kostnadsnivået ventes å stabilisere seg på et lavere nivå når de planlagte elektriske rutene er faset inn og infrastrukturprosjekter fullføres. Rederiet planlegger også for et lavere investeringsnivå fremover.

Fjord1 resultater (Mill. kr) 4. kv./21 4. kv./20 2021 2020 Driftsinntekter 712,3 825,8 2.869,2 3.117,8 Driftsresultat 17,2 112,4 242,3 491,3 Resultat før skatt −8,4 47,2 133,9 206,8 Resultat etter skatt −6,5 38,9 104,5 163,6

Langtidskontrakter til 21 mrd.

Svakere resultat gjelder også for hele 2021. Inntektene gikk ned til 2.869 millioner, fra 3.118 millioner i 2020. Også her trekkes bortfallet av Molde–Vestnes-ruten frem.

Ebitda-resultatet krympet fra 1.063 til 837 millioner kroner, mens ebitda-marginen sank fra 34 til 29 prosent.

Fjord1 hadde en netto rentebærende gjeld på 5,1 milliarder kroner ved utgangen av året, mot 5,8 milliarder ved utgangen av september 2020.

Verdien av porteføljen av langtidskontrakter var på 21,0 milliarder kroner – før opsjoner og indeksregulering. Ordrereserven strekker seg gjennom 2034.