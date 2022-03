Taxi-konkurrenter innfører drivstofftillegg for passasjerene

Passasjerer som benytter det amerikanske transportselskapet Lyft, som konkurrerer mot Uber, må snart ut med 55 cent ekstra for turen for å dempe de økende driftstoffkostnadene for sjåførene, melder Reuters.

New York City og Nevada slipper derimot unna påslaget.

Drivstofftillegget trer i kraft fra neste uke og vil gjelde i minst 60 dager, ifølge Lyft, som også påpeker at påslaget vil gå direkte til sjåførene.

Grepet kommer i kjølvannet av at rivalen Uber har lagt på samme type utgift på 45 eller 55 cent for turen. Tirsdag meldte også matleveringsselskapet DoorDash at deres amerikanske leveringspartnere vil være kvalifisert for 10 prosent cashback på kjøp av drivstoff fra og med i dag, torsdag.