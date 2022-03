Over en million containere som skulle fraktes 10.000 kilometer med toglinjer fra Kina til Vest-Europa via Russland tvinger selskaper til å finne nye ruter langs sjøveien, melder Bloomberg.

Sveitsiske Kuehne + Nagel International, en av Europas største befraktere, avviser nå toglaster fra Kina til Europa. Etter en snittvekst på 70 prosent i januar og februar, har eksportvolumet på tog fra Dalian-havnen falt kraftig, skriver det offisielle People’s Daily-organet Securities Times.

Dette vil legge ytterligere press på allerede overfylte havner verden over.

– I tider som må er det viktigere for selskaper å få sine produkter lever selv om fraktkostnaden blir høyere. Det er viktigere for dem å holde produksjonen gående, sier transportanalytiker Um Kyung-a i Seoul-baserte Shinyoung Securities til Bloomberg.

Sperrer Silkeveien

Togforbindelsene mellom Kina og Europa har i løpet av det seneste tiåret etablert seg som en del av president Xi Jinpings nye «Silk Road»-prosjekt, som senere har blitt til «Belt and Road»-initiativet.

Estimater fra Bain & Co. viser ifølge nyhetsbyrået at rundt 1,46 millioner containere med varer for omkring 75 milliarder dollar ble fraktet på tog mellom Kina og Europa i fjor, eller omtrent 4 prosent av den totale handelen mellom de to partene.

Toglinjene knytter sammen mange kinesiske handelssentre med europeiske byer som Moskva, Minsk, Hamburg, Milano, Warszawa, München og Madrid. Blant produktene som fraktes denne veien er forbrukerelektronikk, biler, samt trebaserte og petrokjemiske produkter.

– Sjøfrakt er ryggraden

Togfrakten av en container fra Asia til Europa går på halve tiden av skipsfrakt (to vs. fire uker), men koster det dobbelte, viser grove anslag fra transportselskapet DSV. Flyfrakt er fire ganger dyrere enn togfrakt igjen.

– Vi ser at sjøbasert frakt fortsatt er ryggraden, og er i stand til å flytte store volumer til en ganske fornuftig pris. Flyfrakt er et annet alternativ selv om ruten kanskje ikke er så direkte som før, og du må gjennom noen ruteendringer som kan bety lenger tid og høyere kostnad. Eller du kan kombinere skip og fly – vi har gjort dette i mange år, sier Asia Pacific-direktør Marcus Balzereit i Kuehne + Nagel International til Bloomberg.