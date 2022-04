Etter to år med pandemi og restriksjoner er europeerne skrubbsultne på å komme seg på tur, og effekten vil ifølge Michael O'Leary bli så sterk at den trumfer presset de høye oljeprisene legger på forbruket.

– Vi tror de travleste sommermånedene juli, august og september vil bli veldig sterke, sa Ryanair-sjefen torsdag i et intervju med Bloomberg TV under en briefing i Brussel i regi av Airlines for Europe.

– Skummelt til vinteren

Han tror at vedvarende høye oljepriser vil begynne å ramme etterspørselen av flyreiser først mot slutten av året, og at enhver bekymring for mindre penger til forbruk generelt vil komme lavprisflyselskaper – som Ryanair – til gode.

– Hvis oljeprisene holder seg høye, tror vi det blir litt skummelt neste vinter. Etterspørselen etter energi vil stige, europeiske økonomier vil bli noe undergravd av høyere oljepriser eller bekymringer for energiforsyningen – og vi kan stå overfor risiko for resesjon, fortsatte O'Leary.

Ryanair har ifølge nyhetsbyrået bundet 80 prosent av jet fuel-forbruket på 63 dollar pr. fat frem til neste mars, noe som vil hjelpe selskapet med å holde billettprisene nede sammenlignet med konkurrenter som tvinges til prisøkninger som følge av oljeprissjokket.

Vil gjenåpne det meste

Det Dublin-baserte selskapet vil sette 65 nye fly i trafikk til sommeren, og tar levering av de ti siste fra Boeing i april og mai. De nye flyene vil sette irene i stand til å etablere 250 nye ruter.

O’Leary forventer ifølge Bloomberg at 85-90 prosent av antall ruter i europeiske flyselskapers nettverk «pre corona» vil bli gjenåpnet.

Lufthansa-sjef Carsten Spohr varsler på sin side flere ruter enn før pandemien, men med noe lavere frekvens. EasyJet-sjef Johan Lundgren mener å være tilbake på «nærmere 2019-nivåer» innen utgangen av sommeren.