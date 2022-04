Rekordlav andel dieselbiler i bomstasjonene

I mars var 32,6 prosent av passeringene elbilpasseringer, samtidig har andelen passeringer med diesel og bensinbiler aldri vært lavere i Oslo. Sammenlignet med februar i år økte trafikken totalt med 8 prosent, fremgår det av en pressemelding fra Fjellinjen.

BOM: I mars ble det registrert 34,8 millioner passeringer i Fjellinjens tre bomringer. Kilde: Fjellinjen

– Etter at pandemien har lagt en demper på elbil-økningen i våre bomstasjoner, ser vi nå at andelen elbiler har gjort et hopp. Mars som er første måned med full gjenåpning gir oss derfor en rekordnotering med 32,6 prosent elbilpasseringer, sier kommunikasjonssjef i Fjellinjen, Håkon Nordahl.