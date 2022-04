Fjord 1 er refinansiert – vil innfri lån

Med referanse til børsmeldingen 31. mars, om at selskapet hadde inngått en avtale med investorer for refinansieringen av selskapets lånefasiliteter, melder selskapet fredag at refinansieringen nå er på plass.

Selskapet opplyser å ha tilstrekkelig med midler til å oppfylle alle sine forpliktelser når det gjelder renter og avdrag til og med 22. november 2022, som er datoen for utløpet av obligasjonslånet FJORD01.

Selskapet planlegger nå å komme med et tilbakekjøpstilbud til alle obligasjonseierne, heter det.