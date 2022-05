Bussoppgjøret til mekling – fare for streik fra lørdag

Fellesforbundet har over 4.000 medlemmer som er omfattet av bussbransjeavtalen. I første omgang legger nesten 900 av dem ned arbeidet hvis meklingen ikke fører fram. I tillegg vil forbund fra LO og YS bidra med sine medlemmer. Til sammen vil over 2.300 medlemmer være i konflikt dersom det blir streik fra lørdag.

Oslo, Bergen og Stavanger er blant stedene som vil rammes, ifølge Yrkestrafikkforbundet. Meklingen starter torsdag.

– Vi vet fra tidligere erfaringer at mekling er en svært krevende øvelse for partene. Skulle meklingen ikke føre fram, er streik et faktum fra arbeidstidens begynnelse lørdag 7. mai, sier forhandlingsleder og forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet.

Bussbransjeavtalen omfatter arbeidstakere som er ansatt som rutebussjåfører, ekspressbussjåfører, turbussjåfører, verkstedarbeidere og renholdere.

– Store deler av busstrafikken i Oslo blir rammet i første streikeuttak. Samtidig tas alle bussjåfører i Bergen by samt bybanen ut. Alle lokalruter i Stavanger, Kristiansand, Drammen, Ski, Nesodden, Moss, Halden, Kongsvinger og Flisa vil lammes. Hele Finnmark er også i første streikeuttak, opplyser forhandlingsleder Linda Jæger for Yrkestrafikkforbundet.

Hun understreker at mange av de vanskeligste spørsmålene i årets hovedoppgjør gjenstår, og at det i forkant av meklingsstart er «reell streikefare».

– Viktige krav for oss er å få slutt på gratisarbeid, å få forskuttering av sykelønn og et lønnstillegg som gjør at vi nærmer oss industriarbeideren, sier hun.

(NTB)