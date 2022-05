Airbus-overskuddet øker kraftig

Nettoresultatet ble på 1,2 milliarder euro, opplyste selskapet onsdag. Utviklingen ses i sammenheng med innhentingen i kjølvannet av pandemien.

Selskapet opplyser at utsiktene for 2022 er uendret, til tross for en «kompleks geopolitisk og økonomisk» situasjon. Produksjonen ventes å øke i årene framover, og Airbus regner med å bygge 75 A320-maskiner hver måned i 2025.

NTB