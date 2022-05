Flyr har engasjert Arctic Securities og Carnegie som tilretteleggere for emisjon på 225-250 millioner kroner, går det frem av en børsmelding.

Ojada AS, et selskap kontrollert av styreleder Erik G. Braathen har forhåndstegnet seg for – og vil bli tildelt aksjer for 15 millioner kroner.

Nettoprovenyet vil bli brukt til styrke selskapets finansielle posisjon, finansiering av nye ruter etter gjenåpningen, samt generelle selskapsformål.

Flyselskapet opplever ifølge meldingen «sterk produksjon og passasjervekst, og ser for tiden sterkt momentum i bookingen frem mot sommersesongen.»

Tapte 210 millioner

Flyselskapet har samtidig sluppet en «trading update» som forteller at inntektene i første kvartal landet på 82,1 millioner kroner. Dermed falt de 5 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2021, noe som forklares med nedskalering tilknyttet omikron-utbruddet.

EBITDA ble negativt med 179,8 millioner kroner og nettoresultatet med 210,7 millioner kroner. I snitt ble 16-20 avganger gjennomført pr. dag i kvartalet.

Dermed tapte selskapet i snitt rundt 130.000 kroner pr. avgang.

164.180 passasjerer reiste med Flyr i kvartalet, 6 prosent færre enn i kvartalet før. Kabinfaktoren steg fra 58,4 til 54,1 prosent.