For Oslo og Ruters del av Viken er inntektstapet i 2023 beregnet til mellom 700 og 900 millioner kroner. Selskapet anslår at tilbudet i gamle Akershus må reduseres med 12-14 prosent. Det tilsvarer kutt på mellom 310 og 355 millioner kroner.

I et brev til Viken fylkeskommune skriver Ruter at dette i verste fall betyr ingen trafikk etter klokka 20 fra mandag til lørdag og ingen trafikk på søndager. Det er ikke kjent hvilke konsekvenser det kan få for tilbudet i Oslo.

– Det vil bli innstilte bussruter, store kutt også på hovedlinjene, og hurtigbåten til Vollen og Slemmestad blir lagt ned, skriver selskapet mandag.

Både Oslo og Viken ber nå regjeringen fortsette å dekke de tapte billettinntektene.

– Det vil gå veldig utover de reisende dersom Ruter må gjennomføre disse kuttene. Det vil være fryktelig trist og sette klimamålene våre i revers, sier fylkesråd for finans i Viken, Edvin Søvik, til NRK.

