Flere partier åpner for å vrake Fornebubanen etter milliardsprekk

Samtidig er beslutningen om å legge Majorstuen stasjon på is som følge av Oslopakke 3, utslagsgivende. Det har fått sentrale politikere i partiene til å bekymre seg for at avtalen i for stor grad er i Viken og Bærums favør, og i liten grad gagner Oslo øst, skriver Avisa Oslo.

– Mange er bekymret og trenger å bruke litt tid på hva utfallet blir av å ta det ene standpunktet eller det andre. Fornebubanen er et viktig prosjekt, men flere er svært bekymret for hvor stor plass prosjektet får, sier SV-gruppeleder Ola Wolff Elvevold til avisa.

Oslo bystyre skal i juni bestemme om Fornebubanen skal fullføres eller stanses. Det kan også bli en mellomløsning med utsettelse eller nedskalering. Byggingen av gigantprosjektet har pågått i halvannet år og har allerede kostet tre milliarder kroner.

Aps gruppeleder i Oslo bystyre, Andreas Halse, sier til Nettavisen at partiet nå er i tenkeboksen om full stans. Også Senterpartiet sitter på gjerdet.

– Sp har ikke landet på hvorvidt vi vil vrake Fornebubanen per nå, fordi det vil få veldig store konsekvenser vi ikke har oversikt over nå, sier Sps gruppeleder i Oslo bystyre, Morten Edvardsen, til avisen.

Frp og Folkets parti (FNB) krevde i forrige uke at byggingen av Fornebubanen må skrotes. Representanter fra MDG, Rødt og Venstre sier til avisene at de ikke går inne for å stanse byggingen.

