Avtalen, som har en samlet verdi på rundt 900 millioner kroner, skal betjenes med en stor andel miljøvennlige elbusser.

Disse skal sørge for at mer enn 80 prosent av busstrafikken i de fire kommunene blir utslippsfri. Det gir en årlig reduksjon på 1.500 tonn karbondioksid, skriver Fram i en pressemelding.

– Det er viktig at vi lykkes med å gjenvinne våre eksisterende kontrakter, sier Tides konsernsjef Roger Harkestad. Han viser til at selskapet har kjørt rute- og skolebuss på Nordmøre for Fram i flere år tidligere.

Det nye anbudet har oppstart 1. januar 2024 med en varighet på 9,5 år. Kontrakten er på rundt 2,35 millioner rutekilometer.

Oppdragsgiveren ga ifølge Harkestad Tide høyest score av konkurransedeltagerne på samtlige av tildelingskriteriene pris, miljø og kvalitet. Boreal Buss og Vy Buss konkurrerte med Tide om oppdraget.

Kontrakten vil bli signert etter at klagefristen på ti dager er gått ut.