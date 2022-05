To personer omkom i alvorlig trafikkulykke på Voss

– To personer er bekreftet omkommet, og fire personer er sendt til sykehuset på Voss, hvorav en av disse er fløyet videre til Haukeland, sier innsatsleder Christian Meyer til Bergensavisen.

Tilstanden til de fire skadde er ikke kjent. De to personene som omkom, satt i en utenlandsregistrert bil.

– Sannsynlig hendelsesforløp er at en bil har kommet kjørende fra Voss i retning mot Bergen. Den har truffet front i front med en bil og truffet ytterligere en annen bil som kom kjørende i motsatt retning, opplyser politiet i en pressemelding.

Krimteknikere skal undersøke

På grunn av store materielle skader på kjøretøyene er det vanskelig å si helt klart hva som har hendt, opplyser Meyer. Krimteknikere fra Bergen kommer til ulykkesstedet for å gjøre undersøkelser utover ettermiddagen, skriver Avisa Hordaland.

– Ulykkesgruppen og Statens vegvesen er også på plass for å gjøre sine undersøkelser. Vi er vant med å samarbeide tett med Vegvesenet i slike situasjoner. Vi regner med at det vil gå en del timer før undersøkelsene er ferdig og veien kan ryddes opp for trafikk igjen, sier Meyer til avisen.

Fastklem og kritisk skadd

I 10-tiden søndag meldte Vest politidistrikt om ulykken. Noen av personene var fastklemt og flere kritisk skadd, opplyste politiet i en pressemelding kort tid etter ulykken.

Ulykken skjedde på E16 mellom Evanger og Voss ved Seimsvatnet. Det er 70-sone på stedet for ulykken.

Vegtrafikksentralen opplyser at veien vil være langvarig stengt og at omkjøring er via fylkesvei 79 og fylkesvei 49. Det har oppstått lange køer på strekningen.