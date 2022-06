Oslo-krav om Fornebubanen avvist

– Ja, vi er ferdig forhandlet, sier Høyres gruppeleder i Viken Anette Solli til NTB.

Arbeiderpartiet i Oslo kalte mandag inn til pressekonferanse for å legge fram seks krav som må oppfylles hvis de skal støtte utbygging av Fornebubanen.

Forhandlerne i Viken sendte torsdag et brev tilbake for å svare på utspillet.

Avviser krav



Oslo Ap mener Viken må ta en større del av kostnader og risiko for Fornebubanen. Viken viser til at det i avtalen som foreligger, legges opp til en gjennomgang slik at den samlede fordelingen mellom partene bli rimelig.

Dette arbeidet har startet, påpeker Viken-forhandlerne. De understreker at de er innstilt på at det skal fortsette, men da utover høsten, etter at både Oslo bystyre og Viken fylkesting skal vedta avtalen som foreligger.

– Det er ikke mulig å innfri kravene før sommeren, sier finansfylkesråd Edvin Søvik (Ap).

Går med på stasjon på Majorstuen



Han kaller det «spesiell oppførsel» at Oslo Ap kom med krav i etterkant, men presiserer at Viken alltid er åpne for dialog.

Viken går med på å bidra mer til ny T-banestasjon på Majorstuen, noe de selv mener hjelper både Oslo og Viken. Søvik sier til Avisa Oslo at fylkesrådet ønsker å legge inn oppgraderingen i handlingsplanen for 2024.

– Uten å kjenne kostnadsbildet er det vanskelig for Viken å gjøre avtaler vi ikke kjenner omfanget av nå, skriver finansfylkesråd Søvik, samferdselsfylkesråd Olav Skinnes (Sp) og Anette Solli.

Legger ansvaret på Oslo



– Vi vil understreke at dette ikke betyr at vi avviser kravet, men at det må arbeides videre utover høsten med å undersøke de reelle konsekvensene av det, skriver de.

Solli og Søvik er klare på at det vil være Oslo som har ansvaret dersom Fornebubanen legges på is.

– Fra Vikens side har vi sagt vi vil realisere Fornebubanen, og i forhandlinger har begge gitt og tatt. Hvis Oslo i etterkant ombestemmer seg og sier nei, vil det i så fall være Oslo som sier nei, sier finansfylkesråden.

(©NTB)