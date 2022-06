Havila Kystruten avlyser igjen

Det er rundturen som hadde planlagt avgang 17. juni som nå avlyses. Det dreier seg om forsikring for skipet Havila Capella, som er leaset fra et russisk selskap og dermed rammet av sanksjonene mot Russland.

Havila opplyser at det jobbes med å finne en permanent løsning for eierskifte for skipet.

– Vi går inn i høysesongen med mange passasjerer som også skal oppleve andre deler av Norge. Av hensyn til de som har bestilt seg tur med Havila Capella, velger vi å kansellere neste rundtur med Havila Capella allerede nå fredag ettermiddag, sier administrerende direktør Bent Martini.

Han sier det er frustrerende at de ikke får en avklaring fra myndighetene. Reisende som har billetter får tilbud om å bytte til en senere dato eller få pengene tilbake.

Havila vant i 2018 den minste av to kontrakter på kystruten mellom Bergen og Kirkenes, etter at regjeringen året før la strekningen ut på anbud. Planen er at Havila skal trafikkere ruten med fire skip.

(©NTB)