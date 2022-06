Raymond Johansen: – Fornebubanen skal bygges

På en pressekonferanse mandag bekreftet Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at Fornebubanen skal bygges.

Der sa byrådslederen at grunneierne stiller opp med 2,1 milliarder kroner ekstra. Det gjør at den totale summen fra grunneierne er oppe i mellom 4 og 5 milliarder kroner.

Fornebubanen er et spleiselag mellom staten, Oslo og Viken gjennom bompenger, samt grunneiere.

– Selv om Fornebubanen er under bygging og har vært under planlegging i mange år, og er et viktig samferdselsprosjekt for Oslo, måtte vi stoppe opp, sier Johansen på pressekonferansen ifølge VG.

Prisen for drøyt åtte kilometer T-bane mellom Majorstua og Fornebu er oppe i 26,4 milliarder kroner. 3 milliarder av dem er allerede brukt, informerer VG.