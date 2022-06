Avinor: Trafikken flyter fint på Gardermoen etter tekniske problemer i morgentimene

Problemer med en røntgenmaskin som skanner bagasjen gjorde at det ble kø på Oslo lufthavn fredag morgen. Noen reisende mistet sine fly, mens andre måtte dra av gårde uten bagasjen, som blir ettersendt.

– Det må vi si unnskyld for, det er beklagelig og ikke sånn vi ønsker at ferien skal starte for de reisende, sier kommunikasjonssjef Harald Kvam ved Oslo lufthavn til NTB.

Han sier at problemene ble løst i 5.30-tida, men at det var litt kø utover morgenen. I 8-tiden flyter trafikken fint, sier han.

– Vi måtte jobbe litt med teknikere i morgentimene, men vi fikk det opp og stå igjen. Nå lyser det grønt på systemene våre og vi har sendt ut absolutt alt vi har av mannskap til rådighet, sier Kvam.

Neste søndag blir travel

Det er ventet 90.000 reisende på Oslo lufthavn fredag. Søndag er det ventet 95.000, mens det neste fredag er ventet like mange før toppen kommer neste søndag med 97.000 reisende.

Det har vært flyplasskaos rundt om i Europa denne sommeren. To av tre flyplasser i Europa oppgir at de venter mer forsinkelser enn vanlig, melder VG.

– Vi er ikke bekymret for sommerutfarten her hos oss. Det som kan skje her er tekniske problemer, men det kan skje året rundt. Vi har tilstrekkelig bemanning og vi har satt inn alt vi har av ressurser for å ta unna sommertrafikken, sier Kvam.

Permittert og ikke oppsagt

Han påpeker at litt av forskjellen på Norge og andre land er at staten trådte inn med tiltakspakker som gjorde at ansatte ble permittert i stedet for å miste jobben. Flere flyplasser i Europa sliter nå med å rekruttere nye ansatte.

– Vi har forberedt på oss dette sammen med flyselskapene og handlingsselskapene. Vi har jobbet i mange måneder med å bemanne opp så godt vi kan, sier Kvam.

Han anbefaler alle reisende å følge godt med på informasjonen fra flyselskapene. Bemanningen er økt i alle ledd, fra innsjekk og sikkerhetskontroll til bagasjehåndtering og annet.

NTB