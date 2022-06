Enova gir støtte til 70 nye ladestasjoner for elbiler

På starten av året fikk Enova 100 millioner kroner av regjeringen for å styrke infrastrukturen til elbilladere og gjøre ladestasjoner tilgjengelig for flere bilister.

Nå kommer det totalt 70 nye ladestasjoner. Enova-sjef Nils Kristian Nakstad sier dette vil gjøre det enda enklere å kjøre elbil i Norge.

– Det er spesielt behov for etablering av ladere i de delene av Norge som har lav befolkningstetthet og lite trafikk. Mange områder uten fast veiforbindelse har heller ikke et ladetilbud, og vi er glad for å bidra til at flere øysamfunn i Nord-Norge og nye kommuner nå får lademulighet, sier Nakstad i en pressemelding.

Fram til nå har 70 kommuner manglet en offentlig tilgjengelig hurtiglader. Nå skal dette tallet ned til 15 kommuner.

NTB