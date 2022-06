Tidligere kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen ble torsdag valgt til styreleder i Sporveien, fremgår det av en pressemelding.

– Det blir utrolig spennende å nå engasjere seg i et selskap som betyr noe for oslofolk hver eneste dag. Kollektivtrafikken er inne i en svært spennende tid med høyt aktivitetsnivå, mange store og samfunnsviktige prosjekter som skal gjennomføres, og ikke minst en avgjørende periode hvor det er særdeles viktig å få de reisende tilbake igjen til gode reisevaner etter koronapandemien. Jeg ser frem til å ta over vervet som styreleder i Sporveien, og bidra til å videreutvikle konsernet i årene som kommer, uttaler Eriksen..

I tillegg til styrevervet vil Eriksen, som etter ni år i rollen som kringkastingssjef ga stafettpinnen videre til Vibeke Fürst Haugen, i høst tiltre som ny adm. direktør i Norsk Tipping.