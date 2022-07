Tesla sier opp 200 ansatte

Tidligere denne måneden sendte Elon Musk en mail til alle Tesla-ansatte med informasjon om at selskapet planlegger å kutte ti prosent av den betalte arbeidsstyrken. Dette ble tidligere denne uken realitet for de omtrent 200 ansatte på Teslas kontor i San Mateo, California.

Den utløsende faktoren for masseoppsigelsen var at Teslas leasing-avtale på kontorbygget nærmet seg slutt. Teslas mål om å kutte arbeidsstyrken er del av et større kostnadskutt-prosjekt.

De nylig oppsagte arbeiderne jobbet med å utvikle selvkjøringssystemet Autopilot. Tesla, som ennå ikke har innfridd løftet om robottaxi-teknologi, har tidligere flyttet mange av sine Autopilot-dataansatte til Palo Alto, California.

En ansatt fortalte CNBC at store deler av den oppsagte arbeidsstyrken forventet å bli flyttet til Palo Alto eller et annet kontor.



De fleste utviklere av førerassistanse og automatiserte kjøresystemer outsourcer i det minste noe av arbeidet til selskaper som Amazons Mechanical Turk, Cloudfactory, Hive AI og Appen, og det er mulig også Tesla beveger seg i denne retningen etter denne masseoppsigelsen.

Arbeidsstyrken hadde sin siste arbeidsdag 28 juni, men vil få full lønn i 60 dager.