Lufttrafikken øker

4.639.625 personer reiste fra Avinors flyplasser juni, melder selskapet.

Dette tilsvarer en økning på 11 prosent fra mai.

Til sammenligning reiste 1.521.345 passasjerer fra Avinors flyplasser i samme periode 2021, tilsvarende en økning på 205 prosent. Sammenlignet med juni 2019 tilsvarer det derimot en nedgang på 11 prosent fra 5.189.170 passasjerer.

Utenlandstrafikken for mai endte på 1.895.047 passasjerer, en økning på 28 prosent fra mai og en nedgang fra juni 2019 på 18 prosent.

− Som tallene viser er vi tett på trafikknivåene fra 2019 for kommersielle flygninger, og når det kommer til antallet flybevegelser ligger dette høyt. Flere steder registrerer vi at vi har flere flybevegelser i 2022 enn i 2019. Det innebærer at det er høy aktivitet på våre lufthavner, sier Joachim Westher-Andersen, kommunikasjonssjef i Avinor.