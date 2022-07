Omtrent 80 prosent av bilene som selges i Norge er nå hel-elektriske. Ved årsskiftet var det omtrent 114 elbiler pr. hurtiglader, året før var det 106. Denne utviklingen bekymrer ladeselskapet Recharge, som forventer store ladekøer langs norske veier i årene fremover.

«Med det enorme elbilsalget vi har i Norge nå, så er det viktig å få bygget så mange nye ladestasjoner som mulig. Vi ser at regjeringen ønsker å støtte utbyggingen av ladestasjoner, blant annet ved å gi Enova-støtte på 100 millioner kroner til bygging av 70 ladepunkter i spredtbygde strøk. Selv om vi i Recharge bygger så mye vi får tillatelse til, har vi kapasitet til å bygge dobbelt så mange ladestasjoner om vi ikke ble møtt med byråkratiske flaskehalser i søknadsprosessene til kommuner og nettselskap,» sier Stian Mathisen, næringspolitisk leder i Recharge.

Selskapet, som i første halvår av 2022 satt opp 172 nye ladestasjoner langs norske veier, spår derfor en rate på 140 biler pr. hurtiglader om det ikke blir et taktskifte i utbyggelsen av ladestasjoner.

«Det kan ta måneder og i noen tilfeller over et år før vi i det hele tatt tildeles en saksbehandler. Her kan politikerne med et enkelt grep sikre mye raskere utbygging ved å be nettselskap og kommuner opprette et hurtigspor for behandling av søknader om bygging av ladestasjoner,» sier Mathisen.

Recharge anslår at de med raskere saksbehandlingstider kunne bygget over 600 ladestasjoner i år.