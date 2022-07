Etterforsker over 20 russiske luksusyachter - to beslaglagt

Det nederlandske tollvesenet har oppdaget flere russiske luksusyachter i landet, melder nederlandske RTL Nieuws.

Tollerne overvåker nå disse 24 luksusyachtene, som angivelig var i landet for vedlikehold. Sammenlagt er yachtene verdt over 16 milliarder kroner.

To av yachtene får ikke lov til å forlate Nederland, og har blitt «frosset», da eierne er blant russiske personer eller selskaper underlagt EUs sanksjonsliste.

Eierne av de resterende yachtene står ikke på sanksjonslisten, men har russiske eiere og kan derfor heller ikke leveres til eieren.

Hvem er den virkelige eieren?

Problemet med russiske yachter er at det ofte er vanskelig å finne den reelle eieren, da de juridiske eierne oftest er «stråmenn» brukt for å skulde den virkelige eieren.

Til tross for at selskaper er forpliktet til å oppgi den sanne eieren er, skjer dette sjeldent, og det gjør det vanskeligere for tollvesenet å finne ut hvem som er den reelle eieren av skipet.

For tre av de 22 yachtene er den reelle eierens identitet fortsatt under etterforskning.

Dette er ikke første gangen nederlandske myndigheter må hanskes med russiske megayachter. I april beslagla myndighetene 14 russisk-eide yachter, hvor 12 fortsatt var under bygging for russiske kjøpere.