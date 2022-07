Kina bøtelegger amerikansk børsfiasko

Uber-konkurrenten Didi fikk torsdag en bot på over 1 milliard dollar. Bøteleggelsen kommer etter en årelang undersøkelse fra kinesiske myndigheter, som blant annet har hindret plattformen fra å legge til nye brukere, melder CNBC.

Mer spesifikt er totalbeløpet i boten på 8,026 milliarder kinesiske yuan. Det tilsvarer 11,8 milliarder norske kroner. Bøteleggelsen skjer etter at kinesiske myndigheter har konkludert med at Didi har brutt lover knyttet til nettverkssikkerhet, datasikkerhet og vern av personlig informasjon. Didi har godtatt boten.

I tillegg til selskapsboten fikk to direktører i Didi hver sin personlige bot på 1 million yen.

Enn så lenge er det ikke klart om Didi snart vil få mulighet til å legge til nye brukere på plattformen sin eller returnere til kinesiske applikasjonsbutikker.

Etterforskningen av Didi ble startet for litt over et år siden, kun dager etter at Didi ble notert på New York-børsen. Børsnoteringen ble imidlertid kortvarig. Kun seks måneder senere – etter et kursfall på over 40 prosent – annonserte selskapet at det ville trekke seg fra den amerikanske børsen, etter press fra kinesiske myndigheter. I stedet vil selskapet noteres på Hong Kong-børsen.