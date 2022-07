De med høyest inntekt planlegger å gå over til elbil, mens lavinntektsgruppene må kjøre mindre, viser tall fra Norstat.

– De høye drivstoffprisene forsterker forskjellene, uttaler Ingunn Handagard, pressesjef i NAF



Én av tre svarer at de kjører mindre enn før på grunn av de høye drivstoffprisene, viser en landsrepresentativ undersøkelse gjort blant bileiere. Andelen er størst i gruppene med lav inntekt. I de tre laveste inntektsgruppene er det over 40 prosent som har kuttet ned på kjøringen.

Blant de med de laveste inntektene, er det også færrest som oppgir at de har bestemt seg for å gå over til elbil.

På landsbasis svarer 24 prosent at de har bestemt seg for, eller vurderer å bytte til elbil. Blant de med inntekter over 700 000 kroner i året, er andelen betydelig høyere der rundt 34 prosent blant de med inntekter fra 700 000 og opp til 1 million i året, og 37 prosent blant de med høyest inntekt over 1 million kroner.

– For mange er en elbil rett og slett ikke innen rekkevidde, selv om de gjerne skulle byttet. De med lavest inntekter er mindre grad sikre på at de får byttet til elbil. Fordi de høye prisene på bensin og diesel skaper press i økonomien, blir det enda mindre handlingsrom til å ta kostnaden ved å kjøpe ny bil, sier Handagard.

Mulig avgiftskutt

Overgang til elbil betyr for mange kjøp av nybil, selv om det kommer stadig flere brukte elbiler på markedet.

- Det er flere grep som kan tas for å hjelpe folk gjennom denne skvisen. Ett grep er å komme bensin- og dieselbilistene i møte med støtteordninger eller kutt i drivstoffavgiftene. Et annet grep er å skrote avgifter som gjør det dyrere å kjøpe brukt elbil. Vi mener omregistreringsavgiften på brukte elbiler er en slik avgift som bør fjernes, sier Handagard.