Det amerikanske transportselskapet UPS melder om et kvartalsoverskudd som var bedre enn forventet, etter at selskapet satset på mer lukrative forsendelser for å gjøre opp for avtagende vekst i netthandelen.

Selskapet leverte et resultat etter skatt på 3,5 milliarder dollar, eller 3,29 dollar per aksje. På forhånd var estimatene på 3,16 dollar per aksje.

Inntektene økte 5,7 prosent til 24,8 milliarder dollar, og slo anslagene på 24,63 milliarder dollar.

«Jeg vil takke UPS-ere over hele verden for å ha levert enestående service til kundene våre», sier administrerende direktør Carol Tomé.

Tomé har drevet selskapet til å satse på lukrative forsendelser framfor volum, noe som har lønnet seg:

«Mens omgivelsene stadig endrer seg, har vårt bedre og ikke større strategi fundamentalt forbedret alle aspekter av virksomheten vår, noe som muliggjør mer fleksibilitet og bedre økonomiske resultater».

Samtidig bekrefter selskapet sine finansielle mål for hele året, med en omsetning på 102 milliarder dollar og en driftsmargin på 13,7 prosent. Utbyttebetalingene planlegges å havne på rundt 5,2 milliarder dollar.