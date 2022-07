Tapte 888 millioner svenske kroner

El-sparkesykkelselskapet Voi har nylig publisert sitt årsregnskap for 2021, ifølge Dagens Industri (DI).

Til tross for at det norske markedet meldte om en inntektsvekst på 55 prosent og at de går i pluss, går selskapet i minus i sin helhet.

Selskapet har i løpet av 2021 opplevd sterk organisk vekst i Tyskland og Storbritannia, som i tillegg til Sverige er deres mest lønnsomme markeder. Voi opererer nå i 95 byer i 11 forskjellige land.

Videre har antall reisende økt med 221 prosent til 61 millioner.

Denne veksten skal, ifølge DI, ha bidratt til en i inntektsøkning på opp mot 140 prosent. Til tross for dette skal selskapet avsluttet året med et underskudd på 888 millioner svenske kroner, en økning på hele 84 prosent fra året før.

Kostnadsøkningen skyldes blant annet at selskapet har nesten doblet personalkostnadene ved å økt antall ansatte med 71 prosent.

Storeier VNV Global skrev nylig ned sin verdivurdering av selskapet med 31 prosent, til en verdi på 7 milliarder svenske kroner.