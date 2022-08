Milliardtap for transportgigant - aksjen fyker rett opp

Transportgiganten Uber rapporterte tirsdag en positiv kvartalsvis kontantstrøm for første gang noensinne. Selskapet rapporterte et tap, men slo analytikernes inntektsestimater, ifølge CNBC.

Inntektene i første kvartal var på 8,07 milliarder dollar, mot 7,39 milliarder dollar som var estimert, ifølge en Refinitiv-undersøkelse blant analytikere.

Selskapet rapporterte et nettotap på 2,6 milliarder dollar for andre kvartal, hvorav 1,7 milliarder dollar ble tilskrevet investeringer og en revaluering av eierandelene i Aurora, Grab og Zomato.



Uber-aksjen stiger 16 prosent til 28,2 dollar, og nyheten bidrar til å løfte aksjene til konkurrentene Lyft opp 12 prosent og DoorDash 4 prosent.

Justert Ebitda var på 364 millioner dollar, over 240 til 270 millioner dollar-intervallet det estimerte.

Uber genererte en fri kontantstrøm på 382 millioner dollar i andre kvartal, og overgikk analytikernes forventninger på 263,2 millioner dollar.

Selskapet rapporterte om 1,87 milliarder turer på plattformen i løpet av kvartalet, opp 9 prosent fra forrige kvartal, og opp 24 prosent på årsbasis, ifølge CNBC.



Uber spådde også at driftsresultatet for tredje kvartal ville slå estimatene, ettersom at flere mennesker bruker tjenestene deres for transport og bestilling av mat. Antall reiser er nå høyere enn nivåene før pandemien, styrket av gjenåpning av kontorer og en generell økning i reiseetterspørselen.