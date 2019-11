Finansforbundet fikk 1210 søknader til 110 gratis studieplasser

At mange ansatte ønsker å lære mer om digitalisering, har Bente Hornsrud Espenes, nestleder i Finansforbundet, erfart.

Da forbundet tidligere i år utlyste 110 betalte studieplasser på kursene «Digital forretnignsforståelse» og «Den digitale endringsagenten« hos Handelshøyskolen BI søkte 1.210 medlemmer. I fjor fikk 90 av 750 søkere delta på programmet «Digital forretningsforståelse».

– Interessen er massiv, sier Bente Espenes.

Interessen er massiv Bente Espenes, Finansforbundet

Pakkeløsning

Forbundet har en en årrekke delt ut stipender til noen av sine medlemmer som ønsker å få faglig påfyll.

– Men vi har aldri tidligere opplevd en sånn interesse, sier hun.

– Er det fordi mange skjønner at de bør lære om digitalisering?

– Jeg tror at mange skjønner at det er et behov for faglig påfyll, men at de er så usikre på hva som vil bli viktig i fremtiden at det er vanskelig å vite hva de skal søke seg inn på. Derfor tror jeg pakkeløsninger som dette, der tilbudet er ferdig, gjør det mer attraktivt, sier hun.

Kursene blir tilbudt både i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim, og gjennomføres i løpet av et semester, to samlinger og med en innleveringsoppgave. Et slikt program gir 7,5 studiepoeng.

Finansforbundet gir også stipend til sine medlemmer som vil bygge på sin faglige kompetanse med valgfrie studier

– Vi ser at noen av de som søker om stipend begrunner det med at de ikke får støtte fra arbeidsgiver til å studere, sier hun.

I år bruker Finansforbundet 4 millioner kroner på stipend og utdanning til sine medlemmer.

Ikke enten eller

– Når så mange søker om studieplasser hos dere, tyder det på at arbeidsgiverne investerer for lite i de ansattes kompetanseheving?

– Vi vet at mange bedrifter har interne kurs og programmer, for eksempel i form av apper, som skal bidra til økt kompetanse blant annet innen digitalisering, så det gjøres en del utenfor høyskolesystemet også, påpeker hun.

– Når dere dekker studieutgifter til noen av deres medlemmer, påtar dere dere ikke plikter som arbeidsgiveren burde hatt?

– Det har vi forsåvidt diskutert, men vi tror ikke at det er enten eller. Våre medlemmer har jo også et personlig ansvar for å holde seg oppdatert.

– Jeg tror at mange skjønner at det er et behov for faglig påfyll, men at de er så usikre på hva som vil bli viktig i fremtiden at det er vanskelig å vite hva de skal søke seg inn på. Derfor tror jeg pakkeløsninger som dette, der tilbudet er ferdig, gjør det mer attraktivt, sier hun.