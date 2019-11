Jus-studier kutter karakter

Karaktergivning det første semesteret på første studieår for jus-studentene ved universitetet i Oslo og Bergen erstattes av bestått/ikke bestått, skriver Rett24.

Årsaken er at det i fjor ble uttrykt bekymring for gjentaksproblematikk ved juridiske eksamener. Universitet i Tromsø skal i januar også legge frem et forslag om bestått/ikke bestått for Exfac-eksamen på første studieår.

Tiltaket blir sett på som en løsning for å dempe karakterpresset.

– Hovedhensikten med eksamen vil være å bidra til læring, ikke å rangere kandidatene opp mot hverandre. Økonomisk sett er også den nye vurderingsformen gunstig, ettersom antall klager på sensuren vil reduseres og det vil være færre som melder seg opp til frivillig eksamensgjentak, sier Magne Strandberg, studiedekan ved Universitet i Bergen, til Rett24.