Satser på privatskoler i Afrika

NAIROBI, KENYA: – Det er fantastisk å se den måten Bridge International Academies jobber på. De bruker digitale verktøy, gir elevene skolemat og skaper et godt læringsmiljø for barna. Her har norsk skole noe å lære, sier Tore Lærdal (67), konsernsjef og eier av Laerdal Medical.

I fjor etablerte Laerdal Medical venturefondet Million Lives Fund, som skal investere 100 millioner dollar i oppstartsbedrifter i fattige land.

Tore Lærdal er av Kapital rangert som Norges 24. rikeste person, med en formue på 8,2 milliarder kroner.

For-profit-selskaper

– Når vi for alvor har fått fondet opp å stå, vil Bridge International Academies være et godt eksempel på den typen investeringer vi ser etter. Vi ser etter for-profit-investeringer som bruker ny teknologi til å skape positive endringer innenfor helse og utdanning, sier Tore Lærdal.

Laerdal Medical er aksjonær i Bridge, som har hovedkontor i Nairobi.

Etter det Finansavisen forstår, eier Laerdal rundt 2 prosent av selskapet.

Som alternativ til å sette pengene i indeksfond har vi satt av 100 millioner dollar til selskaper og forretningsideer som vi tror på Tore Lærdal, Laerdal Medical

Finansavisen var flue på veggen da Lærdal besøkte en skole som Bridge International Academies driver i slummen i Nairobi.

I samme følge var Gudleik Njå, daglig leder av Lærdal Finans og prosjektansvarlig for å etablere fondet, Trond Riiber Knutsen, styremedlem i Laerdal Medical, samt Unni Silkoset, som jobber med forretningsutvikling i Laerdal Medical.

Mens Finansavisen og følget var der, var det orden og disiplin i klasserommet da elevene øvde på staving og høytlesning i plenum, og lærerne fremsto med både engasjement og autoritet.

Hver lærer var utstyrt med et iPad-lignende læringsbrett, mens elevene leste fra bok.

Underviser én million elever

I Norge er privatskoler betent materie, og kommersielle skoler er forbudt. I flere utviklingsland er privat og kommersiell undervisning derimot på full fremmarsj.

Bridge driver skoler på kommersiell basis for én million elever i India, Kenya, Liberia, Nigeria og Uganda.

I de fleste tilfellene drives skolene på vegne av myndighetene, i andre drives de parallelt med det offentlige skolesystemet.

– I de offentlige skolene i Kenya er fraværsraten opp mot 40–50 prosent. Hos Bridge får elevene motiverte lærere og et systematisk, pedagogisk tilbud, sier Riiber Knutsen.

VENTURE-GENERAL OG MCKINSEY-VETERAN: Trond Riiber Knutsen på besøk i slummen i Nairobi. I dette strøket driver Bridge International Academies skole. Foto: Anders Horntvedt

Blant Lærdals medinvestorer i Bridge er IT-milliardærene Bill Gates og Mark Zuckerberg.

Mens privatskoler tradisjonelt har vært for de rike, har Bridge snudd modellen på hodet. Selskapet satser på massemarkedet, og tilbyr kvalitetsundervisning til en billig penge.

Ved skolen nordmennene besøker, er prisen 7 dollar pr. måned.

Vi regner med at verdien på investeringen vi foretok for vel et år siden allerede kan ha flerdoblet seg Tore Lærdal, Laerdal Medical

– Det kan selv innbyggerne i denne slummen ha råd til, sier rektoren ved skolen.

I tillegg kommer 12 kroner ekstra pr. uke hvis barna skal ha en liten porsjon skolemat, 18 kroner hvis de trenger en stor porsjon.

– Kan ha flerdoblet seg

Men ikke alle jubler.

The Economist skrev i juni 2018 at Bridge International Academies er verdens mest kontroversielle kjede av kommersielle lavbudsjettskoler. Kenya National Union of Teachers har stemplet Bridge som både uautorisert og ulovlig på grunn av manglende kvalifikasjoner hos lærerne.

– Kontroversen gjelder i første rekke fagforeningskretser blant lærere, påpeker Lærdal.

Ifølge det britiske økonomibladet hadde Bridge hentet 140 millioner dollar i investorkapital, men det altså snart to år siden.

FÅR OMVISNING: Trond Riiber Knutsen og stab fra Laerdal Medical på besøk hos Bridge International Academies i Nairobi. Foto: Anders Horntvedt

Lærdal vil ikke si hvor mye penger de har gått inn med i skolekjeden.

– Selskapet er i en svært positiv utvikling, og vi regner med at verdien på investeringen vi foretok for vel et år siden allerede kan ha flerdoblet seg. Men mest oppmuntrende er det å se den fenomenale nytteverdien selskapet har, sier han.

Bridge skriver på sine nettsider at det ennå ikke går med overskudd, og at investorene er langsiktige.

STARTER TIDLIG: Bridge International Academies tar opp elever fra tre år og oppover. Foto: Anders Horntvedt

«Vi tjener kun penger hvis vi lykkes med å levere billig undervisning av høy kvalitet til millioner av barn verden rundt», står det på konsernets nettsider.

– Forretningsmodellen er vesentlig endret de siste par årene. Konsernet har gått fra å være en privatskole til i overveiende grad å levere infrastrukturtjenester til myndighetene. Bridge kan dokumentere så gode resultater at hele stater i Nigeria har erstattet tidligere konvensjonell undervisning med Bridge-undervisning, fastslår Lærdal.

Tjente en halv milliard

Lærdals formue stammer fra familiebedriften Laerdal Medical. Bedriften startet i 1960 med dukker til opplæring i førstehjelp. I dag betegner selskapet seg som verdensledende på opplæringsløsninger innen akuttmedisin og pasientsimulering.

Ved siden av Laerdal Medical er Tore Lærdal sterkt engasjert i Laerdal Global Health, som er Laerdal Medicals non-profit søsterselskap.

Den tredje armen er altså venturefondet Million Lives Fund.

– Som alternativ til å plassere pengene på børsen har vi satt av 100 millioner dollar for å bidra til utvikling av selskaper og forretningsideer som vi tror på og brenner for, sier Lærdal.

– Om tre år er planen at vi skal ha 15–20 selskaper i porteføljen, sier han.

Investeringsfondet skal ha et globalt investeringsunivers. De første tre ansatte som skal drive fondet er på plass, og har base i San Francisco. I tillegg skal ytterligere to jobbe fra fondets hovedkontor i Stavanger.

– Min rolle blir å være blant pådriverne for arbeidet, og å lede investeringskomiteen, sier Lærdal.

Han regner med å ha rundt 100 reisedager i året de kommende årene, omtrent samme antall som han har hatt i en årrekke.

I 2018 omsatte Laerdal Medical for 3,8 milliarder kroner. Resultatet før skatt ble på hele 515 millioner kroner. Tallene for 2019 er ikke klare ennå.

– Hvorfor har dere ikke gått på børs?

– Fordi vi som privateid selskap har mulighet til å gjøre ting jeg tviler på at eksterne eiere ville tillatt hvis vi var børsnotert. Vi kan i større grad bruke midler på langsiktige, samfunnsnyttige prosjekter, svarer Lærdal.