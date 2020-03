SV-politiker vil følge Danmark og stenge skolene

– Skolene er en smeltedigel for smitte, sier Fagerås på epost til NTB. Hun peker på at der samles hundrevis av barn daglig i aktivitet.

– Det er umulig å drive skole og forhindre at elevene er i fysisk kontakt. All antibac i verden kan ikke forhindre at barn smitter hverandre. Hvis vi innfører strengere tiltak i skoler og barnehager nå, kan vi redde mange liv, sier SV-representanten.

Danske myndigheter besluttet onsdag å stenge alle skoler og barnehager i to uker framover. Grunnen er at antallet som er registrert smittet av koronaviruset, er nær doblet det siste døgnet til 262.

I Norge er nærmere 500 personer smittet, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). Det siste døgnet er det registrert 212 nye tilfeller.

– Helseministeren vil ikke anbefale å stenge alle skoler som de gjør i Polen, Østerrike og nå Danmark. Jeg tror det er en anbefaling han vil komme til å angre på, sier Fagerås – som samtidig tror Norge snart vil være i en situasjon der flere skoler må stenge.

– Det er jeg ganske så sikker på, sier hun.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier til Dagens Medisin at et tiltak som å stenge skolene vil ha store ringvirkninger.

– Mange arbeidstakere kan bli tatt ut av arbeidslivet, også fra helsetjenesten, for å passe barn hjemme. Vi må ta inn over oss at slike tiltak er ikke bare for et par uker, men potensielt for mange måneder, påpeker han.