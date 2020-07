Universitet vil corona-teste studenter hver tredje dag

Prestisjeskolen, Harvard University, ønsker deler av studentene velkommen til campus dette semesteret, dog under en rekke forutsetninger.

Studentene vil måtte testes for corona-virus hver tredje dag, forelesninger vil foregå vituelt og skolepengene vil ikke bli rabattert, det skriver CNBC.

Sistnevnte vil nok være en strek i regningen for mange, med tanke på at studieavgiften ved universitetet ifølge avisen ligger på svimlende 49,653 dollar pr. år

Det er nok en mager trøst for bachelor-studentene som ikke bor på campus at de vil kunne ta to fag på Harvard Summer School 2021, der universitetet fjerner avgiften.

Til tross for de omfattende forutsetningene for tilbakekomsten, vil tilbudet kun være tilgjengelig for omtrent 40 prosent av studentene.