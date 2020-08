Datainnbrudd hos Norges Handelshøyskole

Både ansatte og elever skal være rammet ifølge en melding på skolens interne systemer, skriver Dagens Næringsliv.

Innbruddet er en del av at større datainnbrudd internasjonalt. NHH bruker en VPN-tjeneste som gjør at ansatte og elever kan koble seg opp internt opp på skolens nett uten å befinne seg på skolen. VPN-tjenesten Pulse Secure er utsatt for et større digitalt angrep.

NHH ber alle ansatte og elever om å bytte passord umiddelbart.