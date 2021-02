Kunnskapshull hos voksne skal tettes – regjeringen deler ut 166 mill.

– Over 400 000 voksne i Norge har svake grunnleggende ferdigheter i lesing. Enda flere i regning og IKT. Når arbeidslivet stiller strengere krav til kompetanse så må vi sørge for at enda flere får den opplæringen de trenger for å kunne stå i jobb, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.