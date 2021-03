– Dette er det neste vekstkapittelet

ABG Sundal Collier har titulert sin analyse som «Skolebjellene ringer – det neste vekstkapittelet».

Meglerhusets legger frem to hovedgrunner for sin offensive analyse og tilhørende kursmål:

Ledende privat utdanningsinstitusjon i Norge

Defensiv aksje, sterk vekst: 11 prosent sammensatt årlig vekstrate fra 2020-2023

ABG setter kursmålet til 73 kroner og har en kjøpsanbefaling på aksjen. Det bør nevnes at ABG, sammen med Nordea, figurerte som tilrettelegger i emisjonen og den tilhørende noteringen på Euronext Growth tilbake i februar.

Sonans har om lag 11.000 elever på 15 forskjellige campuser rundt om i Norge. Selskapet har om lag 60 prosent av markedsandelen i Norge.

Selskapet planlegger nå en ny teknologiskole med potensiell oppstart i 2021. Dette er ikke inkludert i ABGs estimater, ifølge analysen.

ABG estimerer at salget fra 2020-2023 og resultat per aksje vil øke med henholdsvis 11 og 14 prosent. I tillegg ser meglerhuset en kontantstrøm på rundt 95 prosent.

Sonans-aksjen handles ifølge meglerhuset til 17,5 ganger forventet inntjening i 2021, hvilke tilsier en rabatt på 15 prosent til investorer.

«Vi argumenterer for at dette er for lavt», skriver meglerhuset i analysen, og fortsetter:



«Sterkt vekst- og skaleringspotensial fordrer høyere multipler.»

ABGs kursmål på 73 kroner pr. aksje tilsier en oppside på 31,5 prosent fra dagens kurs.