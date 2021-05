Kraftig nettvekst, men påvirkes av nedstegning

Utdanningsselskapet Sonans Holding økte inntektene til 133 millioner kroner i første kvartal, mot 125 millioner i samme periode i fjor. Driftsresultatet forbedret seg også til 22,8 millioner, mot 21 millioner i fjorårets tre første måneder.

Resultatet før skatt fikk seg derimot en knekk og endte på 4 millioner kroner, mot fjorårets 7,1 millioner.

Inntektsveksten i første kvartal kan i stor grad tilskrives at markedet for privat utdanning er i sterk vekst, med gode studenttall for både Sonans og Bjørknes Høyskole. Antall studenter som meldte seg på et Sonans-kurs i vårsemesteret økte med 10 prosent, sammenlignet med fjoråret, der veksten knyttes til online-kurs. Bjørknes hadde en vekst på 28 prosent i vårsemesteret, sammenlignet med 2020.

Resultatnedgangen knyttes til strengere smittevernstiltak, som ble pålagt i januar. Skolene midlertidig stengt i Stor-Oslo-området og førte til et skifte til nettstudier, som igjen påvirket inntektene på Sonans negativt.

Les hele kvartalsrapporten her.